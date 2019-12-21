В Украине начнут забирать соцвыплаты: кому не повезет

Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" вступил в силу 21 декабря 2019 года. Он предусматривает сразу несколько видов проверок получателей пенсий и субсидий. Таким образом государство будет контролировать назначение соцвыплат, их передачу получателям, а также проверит основания получения денег от государства выплачиваемых на текущий момент. Это может привести к тому, что некоторые из пенсионеров и получателей субсидий будут вынуждены вернуть полную сумму полученной суммы в государственную казну.

Согласно новому закону, появится три этапа проверки соцвыплат:

превентивная верификация — проверка при обращении физического лица за назначением выплат (ее запуск отсрочен до 1 января 2021 года);

текущая верификация — проверка при предоставлении госвыплат физлицам;

ретроспективная верификация — проверка после завершения госвыплат физлицам.

Проверка будет автоматической и ее планируют осуществлять на специально созданной информационно-аналитической платформе, работу которой обеспечит Минфин. Это же министерство будет утверждать перечень госвыплат, которые подлежат верификации.

При обнаружении несоответствий орган, который осуществляет государственные выплаты, может назначить проверку и прекратить ее начисление. Если же выплаты были назначены на основе недостоверных данных — их получателю предстоит вернуть неправомерно полученные средства.

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