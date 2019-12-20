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Расходы украинцев на коммуналку за год выросли на четверть

Новости » Экономика     20.12.2019 - 16:57
Расходы украинцев на коммуналку за год выросли на четверть
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

На коммуналку украинцы тратят больше, чем на алкоголь, сигареты и наркотики

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" в фактических за III квартал 2019 года составили 86,7 млрд грн, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (69,1 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, расходы на коммуналку составляют 11,6% от общих затрат домохозяйств.

Самой большой статьей расходов за III квартал 2019 года были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 41,0%, далее идут "Транспорт" - 10,0%, "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" - 7,9%.

Кроме того, на "Охрану здоровья" украинцы тратят 5,5%, на "Отдых и культуру" - 3,9%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую техника и текущее содержание жилья" - 3,7%, на "Рестораны и отели" - 3,2%, на "Связь" - 2,8%, на "Образование" - 1,1%.

Конечные потребительские расходы домашних хозяйств по целям за III квартал 2019 года в фактических ценах

Расходы украинцев на коммуналку за год выросли на четверть

Как сообщало РБК-Украина, доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС. Европейцы тратят на жилье и коммуналку 24% своих расходов, украинцы - 13%.

Напомним, по данным регулярного опрос домохозяйств Украины, которое проводит Государственная служба статистики, расходы украинцев на "Жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива" в 2018 году составили 16,5% от потребительских расходов. Однако с этих расходов 3,6% составили субсидии.

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