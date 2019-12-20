Система монетизации субсидий дала сбой: что теперь будет

Субсидии в Украине (фото: РБК-Украина)

Украинцы не знают получили ли они государственную помощь

В системе монетизации субсидий произошел сбой. Украинцы, которые получают льготы теперь не знают получат ли они помощь от государства, поскольку им не приходят смс-сообщения об оплате коммуналки. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Министерство социальной политики получило множество жалоб от льготников, которые столкнулись с данной проблемой. Женщина рассказала, что переживает из-за того, что с пенсии не смогла проплатить все платежи за коммуналку.

Система монетизации субсидий дала сбой (видео: YouTube)

У нее 50% скидки на коммунальные услуги, но в этот раз что-то пошло не так и скидка не была учтена. При этом работница соцзащиты заверила, что льгота покрыла половину расходов, но неизвестно, какое будет начисление в декабре.

Такие же вопросы волнуют жителей Киева. В столичное управление соцзащиты поступают обращения ежедневно. При этом глава управления уверяет, что все беспокойства людей напрасны, потому что долгов у льготников нет.

Начальница управления труда и социальной защиты Печерского района Киева Ольга Мозговая отметила, что у них 5300 льготников получают скидку за коммуналку. При этом 5% людей получают льготу в наличной форме, а 95% - через Ощадбанк.

Люди, которые написали заявление до 15 октября получили безналичную монетизацию. За них коммуналку платит государственный банк, но многие не получили смс, с соответствующей информацией от финучреждения.