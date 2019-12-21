В Україні почнуть забирати соцвиплати: кому не пощастить

Закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" набув чинності 21 грудня 2019 року. Він передбачає відразу кілька видів перевірок отримувачів пенсій та субсидій. Таким чином держава буде контролювати призначення соцвиплат, їх передачу отримувачам, а також перевірить підстави отримання грошей від держави, які виплачуються на поточний момент. Це може призвести до того, що деякі з пенсіонерів та одержувачів субсидій будуть змушені повернути повну суму одержаної суми в державну скарбницю.

Згідно з новим законом, з'явиться три етапи перевірки соцвиплат:

превентивна верифікація — перевірка при зверненні фізичної особи за призначенням виплат (її запуск відкладено до 1 січня 2021 року);

поточна верифікація — перевірка при наданні держвиплат фізособам;

ретроспективна верифікація — перевірка після завершення держвиплат фізособам.

Перевірка буде автоматичною і її планують здійснювати на спеціально створеній інформаційно-аналітичній платформі, роботу якої забезпечить Мінфін. Це ж міністерство буде затверджувати перелік держвиплат, які підлягають верифікації.

При виявленні невідповідностей орган, який здійснює державні виплати, може призначити перевірку та припинити її нарахування. Якщо ж виплати були призначені на основі недостовірних даних — їх одержувачу належить повернути неправомірно отримані кошти.

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