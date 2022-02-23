В Украине массово уничтожают первоцветы: срывают цветы на продажу

В Украине начали расцветать первоцветы: подснежники, шафраны, белоцветы, горицветы и другие виды краснокнижных растений. И уже традиционно эти цветы становятся жертвами браконьеров, которые уничтожают растения ради копеечной наживы.

На это обратил внимание глава Постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой в своем Facebook .

Так, по словам экологов, лесные цветы продолжают массово уничтожать несмотря на борьбу с незаконной торговлей ими.

Ранее в Киеве, говорит чиновник, продавали до пяти миллионов цветов в течение сезона. Сейчас эту цифру удалось сократить до 400 тысяч, что все равно очень много.

Больше всего страдают подснежники - они составляют 70% нелегального цветочного рынка. Еще 20% - шафраны, остальные - сон-трава, белоцвет, подснежники и цикламены.

Подснежник обыкновенный (фото: wikipedia.org)

Шафран (фото: wikipedia.org)

Сон-трава (фото: wikipedia.org)

При этом, уборка раннецветущих не дает растениям возможности образовать семена. А для букетов обычно берут самые красивые и здоровые цветы.

Соцветия, которые остаются, формируют слабое семена, неустойчивые к болезням и вредителям.

Также при срывании цветов повреждаются луковица и корни, что тоже может вызвать болезни растения.

Срывая листья, которые отвечают за фотосинтез и образование питательных веществ, мы не даем возможности луковице набраться сил и прорасти в следующем году.

"Таким образом количество первоцветов постоянно сокращается", - подчеркивает Яловой.

Заметим, что на сегодняшний день значительная часть первоцветов в Украине считаются редкими и исчезающими растениями и занесены в Красную книгу.

"Помните, что мы помогаем уничтожать эти цветы, даже если просто покупаем их, стимулируя браконьеров охотиться за краснокнижными видами в следующем году", - обратился к киевлянам Константин.

Подснежники (фото: wikipedia.org)