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В экопарке Харькова поселились редкие животные из Тибета: как они выглядят (фото)

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Харьков, Понедельник 21 февраля 2022 10:50
В экопарке Харькова поселились редкие животные из Тибета: как они выглядят (фото) В экопарке Харькова появились необычные звери (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В экопарке Харькова Фельдман появились новые обитатели. Это животные из Тибета - такины. Копытные прибыли в Украину по программе сотрудничества с Рижским зоопарком.

Об этом сообщается на сайте экопарка.

Всего в экопарк привезли двух самцов. Сейчас звери понемногу осваиваются в лесном вольере, расположенном напротив "Bat-коллайдера" Центра реабилитации рукокрылых.

Как отмечают в мультикомплексе, появление в зооколлекции новых неординарных представителей мировой фауны не только вызывает интерес посетителей и служит экообразовательным целям, но и является важной частью глобальной природоохранной деятельности.

"Помимо реабилитации, одно из главных направлений нашей работы – это создание генетически перспективных для размножения групп редких животных. Так сказать, "резервного фонда" для будущего возвращения в природу вымирающих видов", - рассказали в экопарке.

По словам владельцев, это очень кропотливый и длительный процесс и очень важно получить потомство от генетически ценной пары.

Такинам вскоре планируют найти самок для продолжения популяции.

"Четыре года назад мы получили самку равнинного тапира, и только через пару лет после этого нашли ей "жениха". Минувшей осенью у них родилась очаровательная малышка Долли. В прошлом году были укомплектованы пары для гигантских кенгуру, лемуров, многих видов птиц", - подчеркнул Александр Фельдман.

Такины – это парнокопытные млекопитающие из семейства полорогих. Их ближайшие родственники – быки, антилопы, газели, козлы и бараны. Рост взрослой особи в холке – около 100 см, а масса тела достигает 300 кг.

Животные покрыты толстой золотистой шерстью, а их рога похожи на рога буйвола. Такины обитают на Тибете, в Восточных Гималаях, некоторых районах Китая и предпочитают для жизни густые горные заросли. Европейцы познакомились с ними в середине XIX века.

В Лондон живого такина привезли только в 1909 году, но и сегодня этот зверь в неволе большая редкость. За пределами Китая представители вида содержатся не более чем в 30 зооколлекциях. В Украине ранее такины были только в Николаевском зоопарке.

В экопарке Харькова поселились редкие животные из Тибета: как они выглядят (фото)В зоопарке Харькова появились такины (фото: feldman-ecopark.com)

Напомним, что возле Чернобыля увидели уникальное животное.

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