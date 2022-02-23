В Україні масово знищують первоцвіти: зривають квіти на продаж

В Україні почали розцвітати первоцвіти: підсніжники, шафрани, білоцвіти, горицвіти та інші види червонокнижних рослин. І вже традиційно ці квіти стають жертвами браконьєрів, які знищують рослини заради копійчаної наживи.

На це звернув увагу Голова постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий у своєму Facebook .

Так, за словами екологів, лісові квіти продовжують масово знищувати попри боротьбу з незаконною торгівлею ними.

Раніше у Києві, каже чиновник, продавали до п'яти мільйонів квітів протягом сезону. Зараз цю цифру вдалося скоротити до 400 тисяч, що все одно дуже багато.

Найбільше страждають підсніжники - вони становлять 70% нелегального квіткового ринку. Ще 20% - шафрани, інші - сон-трава, білоцвіт, проліски та цикламени.

Підсніжник звичайний (фото: wikipedia.org)

Шафран (фото: wikipedia.org)

Сон-трава (фото: wikipedia.org)

При цьому, збирання ранньоквітучих не дає рослинам можливості утворити насіння. А для букетів зазвичай беруть найкрасивіші та найздоровіші квіти.

Суцвіття, що залишаються формують слабке насіння, нестійке до хвороб і шкідників.

Також при зриванні квітів пошкоджуються цибулина та коріння, що теж може викликати хвороби рослини.

Зриваючи листки, які відповідають за фотосинтез і утворення поживних речовин, ми не даємо можливості цибулині набратися сил і прорости наступного року.

"Таким чином кількість первоцвітів постійно скорочується", - підкреслює Яловий.

Зауважимо, що на сьогодні значна частина первоцвітів в Україні вважаються рідкісними та зникаючими рослинами та занесені до "Червоної книги".

"Пам'ятайте, що ми допомагаємо знищувати ці квіти, навіть якщо просто купуємо їх, стимулюючи браконьєрів полювати за червонокнижними видами наступного року", - звернувся до киян Костянтин.

Підсніжники (фото: wikipedia.org)