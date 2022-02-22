В Чернобыле показали "украшение заповедника". Вы только взгляните на этих зверей-малышей
В Чернобыльском заповеднике в камеру фотоловушек попали животные, которые более полувека назад исчезли из дикой природы, но нашли свое пристанище в нашей зоне отчуждения. Речь идет о лошадях Пржевальского, а вернее, об их потомстве.
Снимок малышей показали на официальной странице заповедника в Facebook.
"Мы знаем, что вы любите лошадей Пржевальского. Но их малыши, будто игрушечные лошадки – милота зашкаливает. Кадр из фотоловушки", - подписали милое фото.
Жеребенок лошади Пржевальского попал на фото в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
В комментариях подписчики отметили, что так приятно наблюдать, что жизнь продолжается.
- Як приємно, що життя продовжується.
- Гарнюні, аж чмокнуть хочеться.
- Красені!
- Красені!!! Окраса Чорнобильського заповідника.
Что мы знаем об этих животных
Последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в среде их обитания - Монголии. Численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов из-за лютых морозов (температура достигала 40 градусов и ниже) и бураны.
Лошадь Пржевальского появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 15 лет назад. Тогда в качестве эксперимента привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. Уже в 2018 году поголовье лошадей тут составляло 110 особей. К счастью, сейчас они размножаются.
Как мы ранее писали, в Чернобыле показали птицу редкой красоты, которая очень боится людей.