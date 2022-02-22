В Чернобыле показали "украшение заповедника". Вы только взгляните на этих зверей-малышей

В Чернобыльском заповеднике в камеру фотоловушек попали животные, которые более полувека назад исчезли из дикой природы, но нашли свое пристанище в нашей зоне отчуждения. Речь идет о лошадях Пржевальского, а вернее, об их потомстве.

"Мы знаем, что вы любите лошадей Пржевальского. Но их малыши, будто игрушечные лошадки – милота зашкаливает. Кадр из фотоловушки", - подписали милое фото.

Жеребенок лошади Пржевальского попал на фото в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

В комментариях подписчики отметили, что так приятно наблюдать, что жизнь продолжается.

Як приємно, що життя продовжується.

Гарнюні, аж чмокнуть хочеться.

Красені!

Красені!!! Окраса Чорнобильського заповідника.

Что мы знаем об этих животных

Последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в среде их обитания - Монголии. Численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов из-за лютых морозов (температура достигала 40 градусов и ниже) и бураны.

Лошадь Пржевальского появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 15 лет назад. Тогда в качестве эксперимента привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. Уже в 2018 году поголовье лошадей тут составляло 110 особей. К счастью, сейчас они размножаются.