В Украине выросли пенсии: кто и сколько получает в 2020 году

Пенсии в Украине увеличились за последние полгода. Связано это, в первую очередь, с увеличением размера минимальных пенсионных выплат. Какой размер средней и минимальной пенсии в Украине, какие категории украинцев получают пенсии - в материале Styler.

По обновленным данным Пенсионного фонда Украины на 1 января 2020 года, в Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллиона продолжают работать. Средний размер пенсионных выплат составляет 3082,98 грн.

Пенсии по категориям и размеру распределяются таким образом:

по возрасту (с учетом страхового стажа) - 3064 грн, 75,4% пенсионеров;

по инвалидности - 2641 грн, 12,8% от общего числа получателей выплат;

в случае потери кормильца - 2916 грн, 5,7% пенсионеров;

по выслуге лет - 4500 грн, 5,4% пенсионеров;

социальные пенсии (минимальные выплаты по возрасту тем, кто не имеет стажа) - 1644 грн, 0,7% пенсионеров.

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Пенсии в Украине 2020 (фото: facebook.com/pfu.gov.ua)

Напомним, что по состоянию на июль 2019 года средний размер пенсий в Украине составлял по возрасту 3009 грн, а размер социальных пенсий равнялся 1571 грн.