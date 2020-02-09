В Украине выросли пенсии: кто и сколько получает в 2020 году

Пенсии в Украине в 2020 году получает более 11 миллионов украинцев
Пенсии в Украине увеличились за последние полгода. Связано это, в первую очередь, с увеличением размера минимальных пенсионных выплат. Какой размер средней и минимальной пенсии в Украине, какие категории украинцев получают пенсии - в материале Styler.
По обновленным данным Пенсионного фонда Украины на 1 января 2020 года, в Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллиона продолжают работать. Средний размер пенсионных выплат составляет 3082,98 грн.
Пенсии по категориям и размеру распределяются таким образом:
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Пенсии в Украине 2020 (фото: facebook.com/pfu.gov.ua)
Напомним, что по состоянию на июль 2019 года средний размер пенсий в Украине составлял по возрасту 3009 грн, а размер социальных пенсий равнялся 1571 грн.