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Двойных платежек за газ скоро не будет: в чем суть нововведения

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 16:57
Двойных платежек за газ скоро не будет: в чем суть нововведения
Двойные платежки за газ могут отменить (коллаж: РБК-Украина)

Украинцы скоро не будут получать отдельные платежки за распределение и потребление газа

Плата за доставку газа скоро будет объединена в одну общую квитанцию. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в парламенте в ходе часа вопросов к правительству.

По словам премьера, услуга останется разделенной, как и прежде, но украинцы будут получать только одну квитанцию - за доставку и за потребление "голубого топлива". По мнению Гончарука, это поможет избежать путаницы.

Кабинет министров уже работает над тем, чтобы объединить плату за обе услуги в один документ.

"Две платежки - это правильный шаг, но действительно, вернее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ", - отметил премьер.

Отметим, что решение о разделении платежек за распределение газа и его потребление приняла НКРЭКУ в конце декабря 2019. При этом субсидии и льготы в платежках за доставку газа в январе учтены не были, но в феврале ожидается перерасчет.

Напомним, сдвоенные платежки за газ украинцы начали получать в январе 2020 года. В новых квитанциях предлагается оплатить услугу по доставке газа двумя способами. Можно перечислять деньги ежемесячно, а можно заплатить сразу за полгода (январь - июнь 2020). Таким образом пользователям предлагают сэкономить на комиссии.

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