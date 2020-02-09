В Україні зросли пенсії: хто і скільки отримує у 2020 році

Пенсії в Україні збільшилися за останні півроку. Пов'язано це, в першу чергу, зі збільшенням розміру мінімальних пенсійних виплат. Який розмір середньої та мінімальної пенсії в Україні, які категорії українців отримують пенсії - в матеріалі Styler.

За оновленими даними Пенсійного фонду України на 1 січня 2020 року, в Україні 11,3 мільйона пенсіонерів, з них 2,6 мільйона продовжують працювати. Середній розмір пенсійних виплат становить 3082,98 грн.

Пенсії за категоріями і розміром розподіляються таким чином:

за віком (з урахуванням страхового стажу) - 3064 грн, 75,4% пенсіонерів;

по інвалідності - 2641 грн, 12,8% від загальної кількості одержувачів виплат;

у разі втрати годувальника - 2916 грн, 5,7% пенсіонерів;

за вислугою років - 4500 грн, 5,4% пенсіонерів;

соціальні пенсії (мінімальні виплати за віком тим, хто не має стажу) - 1644 грн, 0,7% пенсіонерів

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Пенсії в Україні 2020 (фото: facebook.com/pfu.gov.ua)

Нагадаємо, що станом на липень 2019 року середній розмір пенсій в Україні становив за віком 3009 грн, а розмір соціальних пенсій дорівнював 1571 грн.