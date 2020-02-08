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Пенсия в Украине: людям сообщили печальную новость

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 10:11
Пенсия в Украине: людям сообщили печальную новость
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В Раде огорчили заявлением о повышении пенсионного возраста в Украине

Пенсии в Украине в скором времени ждет новая пенсионная реформа связанная с повышением пенсионного возраста. О неизбежности нового повышения заявила Галина Третьякова, нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

По мнению политика, этот процесс неизбежен, поскольку по прогнозам с каждым годом все больше украинцев будут получать минимальную пенсию.

"Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", - заявила Третьякова.

Глава комитета по соцполитике также отметила, что в дальнейшем украинцы должны платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.

Стоит отметить, что ранее Галина Третьякова уже заявляла, что очередного повышения пенсионного возраста украинцам стоит ждать в 2023 или 2025 году. При этом реформа будет очень "мягкой" - каждый год будет прибавляться по одному месяцу.

Сейчас минимальным выходом для выхода на пенсию по возрасту является 60 лет. Для женщин 2020 год станет последним, когда они смогут выйти на заслуженный отдых в 59,6 лет. Выплаты в этом году смогут оформить женщины, родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Те кто родился после 1 апреля 1961 года пойдут на пенсию лишь в 2021 году уже в 60 лет.

Также недавно КСУ отменил закон о повышении пенсионного возраста для категорий работников, задействованных в тяжелых и вредных условиях труда. Кто сможет выйти на пенсию в 45, 50 и 55 лет, можно посмотреть по ссылке.

К слову, многие эксперты говорят, что 60 лет для пенсионного возраста очень мало, ведь в соседних с Украиной странах люди выходят на пенсию в 63 или даже 65 лет. При этом средняя продолжительность жизни в ЕС составляет 81 год, а в Украине - 71,6 лет.

Стоит отметить, что из-за нарастающего демографического кризиса эксперты бьют тревогу. Пессимистические прогнозы говорят, что к 2050 году население Украины уменьшится еще больше, при этом треть украинцев будет пенсионного возраста.

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