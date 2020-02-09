ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине выросли пенсии: кто и сколько получает в 2020 году

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 12:05
В Украине выросли пенсии: кто и сколько получает в 2020 году
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине в 2020 году получает более 11 миллионов украинцев

Пенсии в Украине увеличились за последние полгода. Связано это, в первую очередь, с увеличением размера минимальных пенсионных выплат. Какой размер средней и минимальной пенсии в Украине, какие категории украинцев получают пенсии - в материале Styler.

По обновленным данным Пенсионного фонда Украины на 1 января 2020 года, в Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллиона продолжают работать. Средний размер пенсионных выплат составляет 3082,98 грн.

Пенсии по категориям и размеру распределяются таким образом:

  • по возрасту (с учетом страхового стажа) - 3064 грн, 75,4% пенсионеров;
  • по инвалидности - 2641 грн, 12,8% от общего числа получателей выплат;
  • в случае потери кормильца - 2916 грн, 5,7% пенсионеров;
  • по выслуге лет - 4500 грн, 5,4% пенсионеров;
  • социальные пенсии (минимальные выплаты по возрасту тем, кто не имеет стажа) - 1644 грн, 0,7% пенсионеров.

Двойных платежек за газ скоро не будет: в чем суть нововведения

В Украине выросли пенсии: кто и сколько получает в 2020 году

Пенсии в Украине 2020 (фото: facebook.com/pfu.gov.ua)

Напомним, что по состоянию на июль 2019 года средний размер пенсий в Украине составлял по возрасту 3009 грн, а размер социальных пенсий равнялся 1571 грн.

Пенсия в Украине: какие документы нужны для оформления выплат в 2020 году В Раде назвали неизбежным повышение пенсионного возраста
Новости Украины пенсии
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь