В Україні зросли пенсії: хто і скільки отримує у 2020 році

Пенсії в Україні у 2020 році отримує понад 11 мільйонів українців
Пенсії в Україні збільшилися за останні півроку. Пов'язано це, в першу чергу, зі збільшенням розміру мінімальних пенсійних виплат. Який розмір середньої та мінімальної пенсії в Україні, які категорії українців отримують пенсії - в матеріалі Styler.
За оновленими даними Пенсійного фонду України на 1 січня 2020 року, в Україні 11,3 мільйона пенсіонерів, з них 2,6 мільйона продовжують працювати. Середній розмір пенсійних виплат становить 3082,98 грн.
Пенсії за категоріями і розміром розподіляються таким чином:
Подвійних платіжок за газ скоро не буде: в чому суть нововведення
Пенсії в Україні 2020 (фото: facebook.com/pfu.gov.ua)
Нагадаємо, що станом на липень 2019 року середній розмір пенсій в Україні становив за віком 3009 грн, а розмір соціальних пенсій дорівнював 1571 грн.