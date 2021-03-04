В Украине хотят отменить админарест за наркотики "для себя" и пьянство в общественных местах

В Украине хотят отменить административный арест за покупку и хранение наркотических средств без цели сбыта, а также за распитие алкогольных напитков и появлении в пьяном виде в общественных местах. Соответствующие новшества прописаны в законопроекте №4049, который народные депутаты поддержали в первом чтении.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что целью законопроекта является приведение положений Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), Уголовного кодекса (УК) и Уголовно-процессуального кодекса (УПК) в соответствие к практике Европейского суда по правам человека.

В документе, среди прочего, предлагается исключить административное взыскание в виде административного ареста, увеличив при этом предельные границы других видов взысканий (изменения в статьи 44, 121, 178 КУоАП).

О каких правонарушениях идет речь

о незаконном производстве, приобретении, хранении, перевозке, пересылке наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах;

о нарушении водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами... а также повторном на протяжении года совершение любого из нарушений, предусмотренных частями первой - третьей настоящей статьи;

о распитии пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде;

Согласно законодательной инициативе, админаресты за данные правонарушения предлагается отменить, однако штрафы - увеличить.

Как теперь предлагают наказывать