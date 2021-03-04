В Україні хочуть скасувати адмінарешт за наркотики "для себе" і пияцтво в громадських місцях
В Україні хочуть скасувати адміністративний арешт за придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, а також за розпивання алкогольних напоїв та появу у п'яному вигляді в громадських місцях. Відповідні нововведення прописані в законопроекті №4049, який народні депутати підтримали в першому читанні.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що метою законопроекту є приведення положень Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), Кримінального кодексу (КК) та Кримінально-процесуального кодексу (КПК) у відповідність до практики Європейського суду з прав людини.
В документі, серед іншого, пропонується виключити адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту, збільшивши при цьому граничні межі інших видів стягнень (зміни до статті 44, 121, 178 КУпАП).
Про які правопорушення йдеться
- про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах;
- про порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами... а також повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - третьою цієї статті;
- про розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді;
Відповідно до законодавчої ініціативи, адмінарешти за дані правопорушення пропонується скасувати, однак штрафи - збільшити.
Як тепер пропонують карати
- Як вказується в порівняльній таблиці до проекту закону, за наркотики та психотропні речовини не для продажу в невеликих кількостях передбачається штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - тобто від 850 гривень до 1700 гривень - або громадські роботи на строк від 20 до 60 годин. При цьому можливість адмінарешту на строк до 15 діб вже знімається.
- У випадку з порушенням ПДР адмінарешт на строк від 5 до 10 діб вже не загрожує, однак додається штраф від 850 гривень до 1700 гривень, плюс залишається позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.
- За пияцтво в громадських місцях загрожує штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - це від 170 гривень до 340 гривень - або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку. Але адмінарешт на 15 діб вже скасують.
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