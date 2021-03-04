В Україні хочуть скасувати адмінарешт за наркотики "для себе" і пияцтво в громадських місцях

В Україні хочуть скасувати адміністративний арешт за придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, а також за розпивання алкогольних напоїв та появу у п'яному вигляді в громадських місцях. Відповідні нововведення прописані в законопроекті №4049, який народні депутати підтримали в першому читанні.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що метою законопроекту є приведення положень Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), Кримінального кодексу (КК) та Кримінально-процесуального кодексу (КПК) у відповідність до практики Європейського суду з прав людини.

В документі, серед іншого, пропонується виключити адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту, збільшивши при цьому граничні межі інших видів стягнень (зміни до статті 44, 121, 178 КУпАП).

Про які правопорушення йдеться

про незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах;

про порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами... а також повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - третьою цієї статті;

про розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді;

Відповідно до законодавчої ініціативи, адмінарешти за дані правопорушення пропонується скасувати, однак штрафи - збільшити.

Як тепер пропонують карати