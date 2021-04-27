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Аферисты придумали новую схему с евробляхами: как не попасть на крючок

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 17:34
Аферисты придумали новую схему с евробляхами: как не попасть на крючок Фото: растаможка евроблях (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Styler

В Украине увеличились случаи подделки документов на автомобили с европейской регистрацией - мошенники обманывают со шведскими, польскими и латвийскими техпаспортами.

Как распознать поддельные документы и не попасть на удочку аферистов - читайте в нашем материале ниже.

По словам представителей организации "Автоевросила", в последнее время мошенники изготавливают фальшивые техпаспорта для машин в виде пластиковых карточек, которые ввозят на территорию Украины из Швеции, Польши и Латвии.

Как распознать поддельный документ?

В организации привели пример, что была пластиковая карточка, а не бумажная, со сведениями об автомобиле, какими-то наклейками и штрих-кодом. Когда проверили по таможенной базе оказалось, что это литовский автомобиль. Гражданин не знал, где литовские документы на авто, а вместо этого имел поддельный шведский техпаспорт.

Также другой липовый техпаспорт имел QR-код, отсканировав который, показывается слово "Hello". Таким образом мошенники издеваются и уверены в том, что человек, имеющий этот техпаспорт, не возьмет телефон и не перейдет по коду.

Что будет на границе?

Если человек приедет на таможню с таким поддельным шведским техпаспортом, то на него сразу оформят протокол, конфискуют авто и выпишут штраф в размере стоимости автомобиля.

Следовательно, в указанных случаях мошенники даже не сменили владельца и пользователя автомобиля. В поддельных техпаспортах одинаковые владельцы и пользователи. Возможно, их подделкой занимаются в одном месте.

Ранее мы писали, что аферисты нашли новую схему вымогательства через приложения для смартфонов.

Также недавно появился новый вид мошенничества с помощью фейковых благотворительных фондов.

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