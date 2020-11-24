В Украине появился новый вид мошенничества: будьте осторожны!

В Украине обнаружили фейковые благотворительные фонды (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники придумали, как вытягивать деньги у украинцев с помощью фейковых благотворительных фондов

В Украине начало расти количество организаций, которые занимаются благотворительной деятельностью. И часть из них – с весьма сомнительной репутацией. Деньги, которые под разными предлогами и уговорами выманиваются у доверчивых граждан, могут идти совершенно не на помощь нуждающимся и больным людям.

Активистка Екатерина Жук уже пять лет мониторит украинский рынок благотворительности в рамках своего проекта Charity tuner. Она отметила, что только за последние несколько месяцев в Украине появилось 5 благотворительных фондов, которые нарушают все правила сбора денег. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Ей регулярно поступают жалобы на эти фонды, так как они с помощью колл-центров просто обзванивают частные предприятия и манипулируют, чтобы получить деньги. Потенциальным благотворителям регулярно рассылают отсканированные копии документов тех, кто нуждается в помощи.

Катерина Жук объяснила, что обычно фонды такими методами не пользуются, так как знают, что документы могут попасть в руки мошенников и личные данные не сообщают.

Один из таких фондов – "Социальная платформа". Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что офиса этого фонда в Киеве нет, а регистрация руководителя – в Донецке. Кредитная история у руководителя весьма интересная – ему 34 года, и он уже успел поработать в двух сотнях фирм. Кроме того, за ним тянется целый шлейф кредитов, которые он не вернул.

Также в список неблагонадежных благотворительных фондов попали: "Время добра и надежды", "Спаси ребенка", "Сознательная громада Украины", "Центр социальных платформ" и "Центр благотворительных платформ". На эти организации люди жалуются регулярно – они рассылают сканы документов больных детей.

Как отмечают специалисты, такие мошенники могут зарабатывать до полумиллиона гривен в месяц. При этом они даже могут выделять средства нуждающимся. К примеру, собрать полмиллиона гривен, а для больного ребенка выделить всего 15 тысяч гривен.

В Украине появились фейковые фонды благотворительности

Напомним, ранее мы писали о том, что аферисты нашли новую схему вымогательства через приложения для смартфонов.

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