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Аферисти придумали нову схему з євробляхами: як не потрапити на гачок

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 17:34
Аферисти придумали нову схему з євробляхами: як не потрапити на гачок Фото: розмитнення євроблях (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Styler

В Україні збільшилися випадки підробки документів на автомобілі з європейською реєстрацією - шахраї обманюють зі шведськими, польськими та латвійськими техпаспортами.

Як розпізнати підроблені документи і не потрапити на вудку аферистів - читайте в нашому матеріалі нижче.

За словами представників організації "АвтоЄвроСила", останнім часом шахраї виготовляють фальшиві техпаспорти для машин у вигляді пластикових карток, які ввозять на територію України зі Швеції, Польщі та Латвії.

Як розпізнати підроблений документ?

В організації навели приклад, що була пластикова картка, а не паперова, з відомостями про автомобіль, якимись наклейками і штрих-кодом. Коли ж перевірили по митній базі виявилося, що це литовський автомобіль. Громадянин не знав, де литовські документи на авто, а замість цього мав підроблений шведський техпаспорт.

Також інший липовий техпаспорт мав QR-код, відсканувавши який, показується слово "Hello". Таким чином шахраї знущаються і впевнені в тому, що людина, яка має цей техпаспорт, не візьме телефон і не перейде за кодом.

Що буде на кордоні?

Якщо людина приїде на митницю з таким підробленим шведським техпаспортом, то на неї відразу оформлять протокол, конфіскують авто і випишуть штраф у розмірі вартості автомобіля.

Отже, у зазначених випадках шахраї навіть не змінили власника та користувача автомобіля. У підроблених техпаспортах однакові власники і користувачі. Можливо, їх підробкою займаються в одному місці.

Раніше ми писали, що аферисти знайшли нову схему вимагання через додатки для смартфонів.

Також нещодавно з'явився новий вид шахрайства за допомогою фейкових благодійних фондів.

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