Растаможка евроблях по новым правилам: эксперты назвали "подводные камни" закона

Верховная Рада Украины приняла законопроекты, которые позволяют растаможить автомобили на европейской регистрации. В этих законах есть множество нюансов, о которых стоило бы знать водителям.

О "подводных камнях" законопроектов о растаможке евроблях, рассказали эксперты для издания " Сегодня "

Согласно новым законопроектам, растаможить можно будет только по одному автомобилю в каждой категории на человека – один легковой, один грузовой, один прицеп. Транспортное средство должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2".

Самый важный момент – на растаможку автомобилей дается всего 180 дней с момента вступления в силу закона. И это может стать самой большой проблемой для автомобилистов, так как сначала машину нужно снять с регистрации в другой стране. В условиях коронакризиса и карантинов эта процедура усложняется в разы, и эксперты не исключают активизацию мошенников.

Второй проблемой может стать наличие оригинала инвойса. Если гражданин Украины не является владельцем машины юридически, то для процедуры ему понадобится найти законного владельца автомобиля.

По словам экспертов, сложнее всего будет водителям с машинами на литовских номерах, так как там массово оформлялись авто на фиктивные фирмы и продавались украинцам по доверенности. Большинство таких фирм уже не функционирует.

Третья проблема – регистрация автомобиля в Украине. В нашей стране насчитывается около полумиллиона нерастаможенных автомобилей и провести процедуру за 180 дней для всех будет просто невозможно.