Аферисты нашли новую схему вымогательства через приложения для смартфонов

Раскрыта новая схема мошенничества в Украине (коллаж: РБК-Украина)

На фоне пандемии рост киберпреступлений увеличился

Аферисты придумали использовать вредоносное ПО для смартфонов, чтобы воровать данные пользователей. После этого мошенники шантажируют своих жертв и вымогают деньги. Что можно сделать, чтобы защитить свои данные – читайте ниже.

Как сообщается, вредоносные приложения способны записывать ваши личные телефонные разговоры, программа похищает ваши данные и отправляет их аферистам. На такое попалась киевлянка Татьяна. Об этом рассказывает издание "Сегодня".

"Пересылали мне мои же разговоры, пересылали мои же фотографии и начали говорить о том, что или я им плачу, или они все эту информацию начинают сбрасывать моим друзьям", – рассказывает пострадавшая.

Приложение было замаскировано под программу для записи разговоров. Для работы приложения его нужно активировать. Специальная SMS-команда как бы регистрирует пользователя, тогда как на самом деле включает вирус.

"Человек сам устанавливает себе на гаджет вирусное ПО. Вся информация начинает скачиваться. В таком случае необходимо сразу же обратиться в киберполицию. Мошенникам нужно сказать, мол деньги дам немножко позже, усыпить бдительность и все делать в согласовании с киберполицией", – говорит эксперт по кибербезопасности Наталья Бугаева.

Среди других вирусных программ – определитель подписей, который изучает, как ваш номер подписан в контактах ваших друзей и знакомых.

"У меня вдруг увеличилось количество спама и, откровенно говоря, я была поражена, потому что я прочитала что эта программа торгует номерами. Мы даем доступ к телефону, программа сканирует все номера и затем эти базы продаются разным банкам или рекламным компаниям", – рассказывает студентка Елена, которая когда-то воспользовалась таким приложением.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что, если приложение требует полный доступ ко всем функциям смартфона, скорее всего оно вирусное. Специалист Наталья Бугаева сообщает, что такие приложения могут передавать данные не только шантажистам, но и коллекторам и даже рекламным компаниям. Поэтому, до того, как скачивать приложение на свой смартфон, стоит убедиться, что оно безопасно – изучайте рейтинги, отзывы и обращайте внимание на наличие специальных сертификатов.

Напомним, что ранее была раскрыта схема, как через почту украинцев грабят на десятки тысяч.

Ранее мы писали, что в Украине появились наглые мошенники, которые вешают кредиты через сим-карту.