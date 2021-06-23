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Украина вышла в плей-офф Евро 2020: с кем и когда сыграют подопечные Шевченко

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Среда 23 июня 2021 22:46
Украина вышла в плей-офф Евро 2020: с кем и когда сыграют подопечные Шевченко Коллаж РБК-Украина: стало известно, с кем сыграет Украина в плей-офф Евро 2020
Автор: Роман Мирончук

Евро 2020 для сборной Украины не заканчивается. Букмекеры были правы, и сборная Украины вышла в плей-офф благодаря результативным играм Испании и Швеции. Подопечные Андрея Шевченко с большой вероятностью сыграют в 1/8 финала со сборной Швеции во вторник, 29 июня.

Окончательно пары первого раунда плей-офф будут сформированы после последних поединков в группе F 23 июня. В данное время Португалия играет с Францией, а Германия с Венгрией.

Соперник украинцев может изменится в том случае, если Германия проиграет Венгрии со счетом 4:0 и более, а Франция с таким же счетом победит Португалию. В таком случае соперником сборной Украины будет команда, которая займет первое место в группе F (Германия, Франция или Португалия).

Сегодня, 23 июня, сборная Испании обыграла Словакию со счетом 5:0. Швеция вырвала победу у Польши 3:2. И эти результаты дали возможность нашей команде пройти в плей-офф.

Но дата и место игры сборной Украины уже официально подтверждено – матч пройдет 29 июня в Глазго (Великобритания, Шотландия) на "Хэмпден Парке". Начало в 22:00.

Напомним, Андрей Ярмоленко после победы над командой Северной Македонии повеселился на пресс-конференции, вспомнив Роналду.

Мы также писали о том, что в Румынии полиция не пустила на стадион болельщиков с баннером об украинском Крыме.

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