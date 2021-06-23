Україна вийшла в плей-офф Євро 2020: з ким і коли зіграють підопічні Шевченка

Євро 2020 для збірної України не закінчується. Букмекери мали рацію , і збірна України вийшла в плей-офф завдяки результативним іграм Іспанії та Швеції. Підопічні Андрія Шевченка з великою ймовірністю зіграють в 1/8 фіналу зі збірною Швеції у вівторок, 29 червня.

Остаточно пари першого раунду плей-офф будуть сформовані після останніх поєдинків в групі F 23 червня. Зараз Португалія грає з Францією, а Німеччина з Угорщиною.

Суперник українців може зміниться в тому разі, якщо Німеччина програє Угорщині з рахунком 4:0 і більше, а Франція з таким же рахунком переможе Португалію. В такому випадку суперником збірної України буде команда, яка займе перше місце в групі F (Німеччина, Франція чи Португалія).

Сьогодні, 23 червня, збірна Іспанії обіграла Словаччину з рахунком 5:0. Швеція вирвала перемогу у Польщі 3:2. І ці результати дали можливість нашій команді пройти в плей-офф.

Але дата і місце гри збірної України вже офіційно підтверджено - матч пройде 29 червня в Глазго (Великобританія, Шотландія) на "Хемпден Парку". Початок о 22:00.