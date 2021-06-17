Ярмоленко повеселился на пресс-конференции вспомнив Роналду: "свяжитесь со мной" (видео)
Андрей Ярмоленко после победы над командой Северной Македонии (2:1) повеселился на пресс-конференции. Капитан сборной Украины обратился к спонсорам Евро 2020 - компаниям Coca-Cola и Heineken.
Он вспомнил недавние действия футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду, который убрал бутылки Coca-Cola со стола, и сделал все наоборот.
"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной", - сказал Ярмоленко, и рассмеявшись пододвинув к себе напитки.
"Ярмоленко выдал лучшую послематчевую пресс-конференцию на Евро", - говорится в подписи к видео.
Пользователи сети прокомментировали это.
- Мистер позитив;
- Ярмола топ;
- Хахаха знатно угарнул с этих европейских клоунов;
- Тот момент, когда хочешь бабок побольше;
- 5 баллов;
- Ярмола и по игре, и по пресс-конференции показывает, что его рано списали;
- Контракт на рекламу подписан;
- Что творит чертяка;
- Сейчас акции вернуться, да еще и вырастут.
Напомним, после того, как Роналду убрал со стола бутылки с кока-колой во время пресс-конференции после матча с Венгрией, похожий поступок совершил французский футболист Поль Погба. Он убрал стоявшую на столе бутылку с пивом.
После этого в западных СМИ появилась информация о том, что акции Coca-Cola упали, но банкир Сергей Фурса заявил, что это не так.