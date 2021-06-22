В Румынии полиция не пустила на стадион болельщиков с баннером об украинском Крыме

В Бухаресте полицейские не пропустили на футбольный матч Украина - Австрия на Евро 2020 болельщиков с баннером с надписью "Крым это Украина", и изображением полуострова на сине-желтом фоне.

В сети призвали министерство иностранных дел Украины отреагировать на вчерашнюю скандальную ситуацию, а также обратиться к румынской стороне для объяснений и извинений.

"В государстве, где признают украинский суверенитет и территориальную целостность - местная полиция вместе с УЕФА имеет совсем другое мнение. И это при том, что УЕФА официально не имело претензий к форме Украины, где изображена карта Украины с нашим Крымом. Трудно не материться здесь", - возмущается автор поста.

В публикации приводится рассказ болельщиков, которые пришли на стадион, чтобы поддержать сборную Украины, нарисовав небольшой баннер - национальный флаг с границами Крыма и надписью "Crimea is Ukraine", а также флаг с надписью "Kyiv".

Молодые люди при входе на стадион увидели со стороны румынской полиции и стюардов "нездоровый интерес" ко всем флагам, которые проносили фаны.

"Когда полиция заметила флаг с Крымом - понабежала куча непонятных людей, оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика", - рассказали болельщики.

На их утверждения, что это не политика, а простая констатация факта, украинцев заставили сдать флаги в камеру хранения, и только после этого пропустили на футбол.

"Сказали, что Крым спорная территория между Россией и Украиной, и отказались взглянуть на карту в Google Maps", - отметили болельщики.

Также сообщается, что в ситуацию вмешался украинский представитель полиции диалога, и пытался убедить румынских коллег, что с флагом пропускать на игру можно, но "в результате пообщавшись с ними принял их позицию", призвав не спорить, иначе их не пропустят на стадион.

В сети высказывается убеждение, что предвзятое отношения румынских правоохранителей к флагу с украинским Крымом было "с подачи УЕФА и их спонсору Газпрома".

"Даже такие мелкие эпизоды должны не оставаться без внимания. Распространите сообщение. Тегайте МИД, Кулебу, УАФ", - призвали в интернете.