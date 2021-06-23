Евро 2020: букмекеры дали прогноз, выйдет ли Украина в плей-офф

Сборная Украины сыграла заключительный матч группового этапа на Евро 2020. Последним соперником была сборная Австрии, которая выиграла со счетом 1:0. Для выхода со второго места украинцев устраивала даже ничья. Теоретически в нашей команды еще есть шансы пройти дальше с третьего места. При этом спортивные аналитики также так думают.

Скриншот с uefa.com

В компании Parimatch считают, что сборная Украины пройдет дальше.

На то, что Украина выйдет из группы идет коэффициент 1,75.

А вот то, что не пройдет оценивается в 2,05.

Скриншот с parimatch.com

Отметим, что сегодня, 23 июня, пройдут игры в группах E и F. После чего станут известный все, кто прошел в 1/8 финала Евро 2020. Надежды нашей команды главным образом связаны с группой E.

Сборную Украины устроит ситуация, при которой Швеция не проиграет Польше, а Испания и Словакия не сыграют вничью. Отметим, что их игры уже идут, они начались в 19:00 по киевскому времени.

Скриншот с uefa.com

Также сборная Украины выйдет в плей-офф, если в группе F Португалия крупно проиграет Франции (с разницей в три мяча и более), а Германия обыграет Венгрию. Матчи команд начнутся в 22:00.

Скриншот с uefa.com

Где смотреть футбол

Игры Евро 2020 транслируются на телеканалах "Украина" и "Футбол 1,2".