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Евро 2020: букмекеры дали прогноз, выйдет ли Украина в плей-офф

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Среда 23 июня 2021 20:14
Евро 2020: букмекеры дали прогноз, выйдет ли Украина в плей-офф Фото: сборная Украины по футболу (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Роман Мирончук

Сборная Украины сыграла заключительный матч группового этапа на Евро 2020. Последним соперником была сборная Австрии, которая выиграла со счетом 1:0. Для выхода со второго места украинцев устраивала даже ничья. Теоретически в нашей команды еще есть шансы пройти дальше с третьего места. При этом спортивные аналитики также так думают.

Подопечные Андрея Шевченко набрали 3 очка после трех игр. Украина забила 4 гола и пропустила 5.

Евро 2020: букмекеры дали прогноз, выйдет ли Украина в плей-офф

Скриншот с uefa.com

В компании Parimatch считают, что сборная Украины пройдет дальше.

На то, что Украина выйдет из группы идет коэффициент 1,75.

А вот то, что не пройдет оценивается в 2,05.

Евро 2020: букмекеры дали прогноз, выйдет ли Украина в плей-офф

Скриншот с parimatch.com

Отметим, что сегодня, 23 июня, пройдут игры в группах E и F. После чего станут известный все, кто прошел в 1/8 финала Евро 2020. Надежды нашей команды главным образом связаны с группой E.

Сборную Украины устроит ситуация, при которой Швеция не проиграет Польше, а Испания и Словакия не сыграют вничью. Отметим, что их игры уже идут, они начались в 19:00 по киевскому времени.

Евро 2020: букмекеры дали прогноз, выйдет ли Украина в плей-офф

Скриншот с uefa.com

Также сборная Украины выйдет в плей-офф, если в группе F Португалия крупно проиграет Франции (с разницей в три мяча и более), а Германия обыграет Венгрию. Матчи команд начнутся в 22:00.

Евро 2020: букмекеры дали прогноз, выйдет ли Украина в плей-офф

Скриншот с uefa.com

Где смотреть футбол

Игры Евро 2020 транслируются на телеканалах "Украина" и "Футбол 1,2".

Напомним, весь самолет вместе с женами украинских футболистов пел "Червону руту" и гимн Украины по дороге в Румынию.

Мы также писали о том, что украинцы научили австрийцев песне про Путина.

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евро 2020 Футбол
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