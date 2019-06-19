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От 5 до 10 лет: Кернесу пригрозили тюрьмой

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 14:52
От 5 до 10 лет: Кернесу пригрозили тюрьмой
Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой из-за проспекта Жукова (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Вятрович сказал, что будет обращаться в Генпрокуратуру из-за возвращения названия проспекту Жукова

Проспекту Григоренко в Харькове вернули имя советского маршала Жукова. Такое решение принял Харьковский горсовет в среду, 19 июня. Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович резко высказался о таком решении, пригрозив мэру Харькова Геннадию Кернесу уголовной ответственностью. 

Отметим, что "За" такое решение проголосовали 59 депутатов. Таким образом проспекту, носившему название правозащитника Петра Григоренко вернули имя одиозного советского полководца Георгия Жукова.

Владимир Вятрович называет такое решение грубым нарушением закона Украины. 

"Если решение будет подписано городским главой Геннадием Кернесом прийдет время для его персональной ответственности з нарушение закона", - заявляет руководитель Украинского института национальной памяти.

От 5 до 10 лет: Кернесу пригрозили тюрьмой

Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой из-за проспекта Жукова (скрин: facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Также Вятрович заявил, что Институт национальной памяти будет инициировать обращение в Генеральную прокуратуру в связи с нарушением ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (Распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное представителем власти). Отметим, что санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 

От 5 до 10 лет: Кернесу пригрозили тюрьмой

Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой из-за проспекта Жукова (скрин: facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Отметим, что пользователи сети поддерживают гнев Владимира Вятровича, о чем они высказываются в комментариях под его публикациями.

  • Нужны хорошие адвокаты. Через суд решение можно отменить и остановить реванш.
  • Их всех надо посадить, это легкий вариант, а вообще я бы за измену расстреливала... Сколько эта сволочь уже горя наделала.
  • Украинское государство разваливается у нас на глазах. Будем наблюдать дальше. А что поделаешь, ничего не поделаешь...

От 5 до 10 лет: Кернесу пригрозили тюрьмой

Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой из-за проспекта Жукова (скрин: facebook.com)

  • Надо народ поднимать... Потому что в Одессе облсовет хочет снять Ройтбурда...
  • Не сможете привлечь к ответственности? Кто закон писал?

От 5 до 10 лет: Кернесу пригрозили тюрьмой

Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой из-за проспекта Жукова (скрин: facebook.com)

Ранее мы сообщали, что Вятрович заявил о продолжении декоммунизации в Украине.

А также писали о том, в России объяснили, почему не будут менять международное название столицы Украины с русскоязычной транслитерации Kiev на украинский вариант Kyiv. 

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