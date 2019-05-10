Будем обращаться в прокуратуру: Вятрович пригрозил Кернесу

Вятрович пригрозил Кернесу (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Вятрович объяснил, почему переименование проспекта нарушает закон

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил мэра Харькова Геннадия Кернеса, что переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова – нарушение закона. Об этом Вятрович написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Вятрович отметил, что переименование проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова – это нарушение закона и если мэр Харькова решится на такой шаг, то Украинский институт национальной памяти вынужден будет обратиться в прокуратуру.

"В случае совершения Харьковским городским советом или любыми должностными лицами органов местного самоуправления Харькова действий или принятия решений о присвоении имени Георгия Жукова любым объектам права собственности (объектам топонимики) Харькова Украинский институт национальной памяти будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины о признании соответствующих действий неправомерными и отмене соответствующих решений в порядке и привлечения виновных лиц к ответственности", - предупредил Владимир Вятрович.

Владимир Вятрович пригрозил Кернесу прокуратурой (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Он объяснил, что переименование проспекта в честь Жукова противоречит закону о декоммунизации и нарушение этого закона карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Возможно присвоение любому объекту права собственности (объекта топонимики) в г. Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям части шестой статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", - отметил Вятрович.

Скриншот поста (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

На сайте Харьковского городского совета зарегистрировали петицию о возвращении проспекту Петра Григоренко имени Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook, что если эта петиция соберет необходимые пять тысяч подписей, то он сделает все возможное, чтобы переименование состоялось. На данный момент петиция собрала необходимое количество подписей.

Скриншот поста (facebook.com/gennadykernes)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Вятрович прокомментировал дату инаугурации Зеленского.

А также рассказывали о том, что Вятрович заявил о продолжении декоммунизации.