Від 5 до 10 років: Кернесу погрожують в'язницею

В'ятрович пригрозив Кернесу в'язницею через проспект Жукова (колаж: РБК-Україна)

Володимир В'ятрович сказав, що буде звертатися в Генпрокуратуру через повернення назви проспекту Жукова

Проспекту Григоренка у Харкові повернули ім'я радянського маршала Жукова. Таке рішення прийняла Харківська міськрада у середу, 19 червня. Керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович різко висловився про таке рішення, пригрозивши меру Харкова Геннадію Кернесу кримінальною відповідальністю.

Зазначимо, що "За" таке рішення проголосували 59 депутатів. Таким чином проспекту, який носив назву правозахисника Петра Григоренка повернули ім'я одіозного радянського полководця Георгія Жукова.

Володимир В'ятрович називає таке рішення грубим порушенням закону України.

"Якщо рішення буде підписане міським головою Геннадаєм Кернесом настане час для його персональної відповідальності за порушення закону", - заявляє керівник Українського інституту національної пам'яті.

В'ятрович пригрозив Кернесу в'язницею через проспект Жукова (скрін: facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Також В'ятрович заявив, що Інститут національної пам'яті буде ініціювати звернення до Генеральної прокуратури у зв'язку з порушенням ч. 2 ст. 436-1 КК України (Розповсюдження і публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене представником влади). Зазначимо, що санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

В'ятрович пригрозив Кернесу в'язницею через проспект Жукова (скрін: facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Зазначимо, що користувачі мережі підтримують гнів Володимира В'ятровича, про що вони висловлюються в коментарях під його публікаціями.

Потрібні хороші адвокати. Через суд рішення можна скасувати і зупинити реванш.

Їх всіх треба посадити, це легкий варіант, а взагалі я б за зраду розстрілювала... Скільки ця сволота вже наробила горя.

Українська держава розвалюється у нас на очах. Будемо спостерігати далі. А що поробиш, нічого не поробиш...

В'ятрович пригрозив Кернесу в'язницею через проспект Жукова (скрін: facebook.com)

Треба піднімати народ... Тому що в Одесі облрада хоче зняти Ройтбурда...

Не зможете притягнути до відповідальності? Хто закон писав?

В'ятрович пригрозив Кернесу в'язницею через проспект Жукова (скрін: facebook.com)

Раніше ми повідомляли, що В'ятрович заявив про продовження декомунізації в Україні.

А також писали про те, у Росії пояснили, чому не будуть змінювати міжнародну назву столиці України з російськомовної транслітерації Kiev на український варіант Kyiv.