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Указ президента: в РФ объяснили отказ "переименовать" Киев

STYLERЖизнь    13.06.2019 - 15:50
Указ президента: в РФ объяснили отказ "переименовать" Киев
В России не переименуют Киев - названа причина (коллаж РБК-Украина)

Изменение международного названия Киева противоречит российскому законодательству

В России объяснили почему не будут менять международное название столицы Украины с русскоязычной транслитерации Kiev на украинский вариант Kyiv. 

Как оказалось, причина кроется в соответствующем указе президента РФ, выданном еще в 1995 году, относительно написания названий государств бывших республик СССР и их столиц.

"В российских картографических произведениях и изданиях наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством , - говорится в сообщении.

Указ президента: в РФ объяснили отказ &quot;переименовать&quot; Киев

В России не переименуют Киев - названа причина (фото: РБК-Украина)

Отметим, что недавно стало известно о решении США изменить международное название столицы Украины. При этом отмечается, что топоним Kyiv вместо Kiev будет использован не только в Штатах, но и на международных рейсах и в иностранных аэропортах. Поскольку Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) использует именно базу Совета США по географическим названиям.

Написание Kyiv используют уже около 40 аэропортов в мире, МАГАТЭ и ряд других международных организаций.

Напомним, недавно Киев "переименовали" в двух европейских столицах.

К слову, решение суда остановить процесс переименования Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ ПМ) на РПЦ в Украине встретило в сети бурную реакцию украинцев.

Также сообщалось, что в Киеве готовят к переименованию три улицы, названия которых связаны со страной-оккупантом.

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