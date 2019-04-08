Россия ведет войну: Вятрович заявил о продолжении декоммунизации

Декоммунизация в Украине (РБК-Украина)

Декоммунизация в Украине должна продолжиться избавлением от имперского наследия, говорит историк

Декоммунизация в Украине продолжалась четыре года. Как следствие, изменились названия 52 тысяч топонимов в населенных пунктах. Также было переименовано в целом 987 населенных пунктов. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на пресс-конференции об итогах декоммунизации.

Логическим продолжением декоммунизации должна быть деколонизация – лишение следов Российской империи, убежден историк.

"Мы имеем в виду в первую очередь избавление от имперского наследия, которое может быть использовано для восстановления империи", - пояснил Вятрович.

По его словам, страна-агрессор Россия использует свое имперское прошлое, чтобы восстановить свое влияние на Украину.

"И в этом контексте важно, чтобы вслед за декоммунизацией начались процессы деколонизации. Собственно они уже начались. Например, закон об украинском языке, и законы, которые поддерживают украинский язык в радиоэфирах, наконец восстановление независимой украинской церкви – это и есть те самые процессы деколонизации. Это то, что нас в итоге понемногу отдаляет от России и делает независимыми и делает сильнее", - уверен историк.

Также он сказал, что стоит принять закон или несколько законов, которые имели бы целью регулировать процессы избавления от российского имперского прошлого и его влияния на украинское настоящее.

Фото: Владимир Вятрович (РБК-Украина)

"Речь будет идти в первую очередь о публичном пространстве. О топонимах, названиях улиц, городов, переулков, площадей. Мы часто становились свидетелями того, что особенно на юге Украины на замену коммунистическим названиям начали появляться российско-имперские названия, а мотивировали это тем, что это якобы восстановление исторических названий на этих территориях", - сказал он.

По словам историка, особенно показательной была попытка переименования Кировограда в Елисаветград.

"Аргумент, который использовался – что "это историческое название". Здесь важно говорить о настоящей истории украинских населенных пунктов, особенно на юге Украины. Российская пропаганда пытается утвердить тезис о том, что якобы на юге не было истории Украины до момента, когда там появилась Российская империя. Из-за этого датировки древних украинских населенных пунктов относятся только к концу 18 века, когда они были присоединены к Российской империи", - отметил глава Украинского института национальной памяти.

Напомним, ранее глава Украинского института национальной памяти похвалил новый закон об УПА.

Тем временем в России на Владимира Вятровича открыли дело за "реабилитацию нацизма". Там его обвиняют в отрицании принадлежности украинских националистов к войскам СС.