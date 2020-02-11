Учителям приготовили новый сюрприз с зарплатами: кому повезет

Зарплаты учителям повысят в 2020 году (коллаж: РБК-Украина)

Зарплаты педагогам всех образовательных направлений вырастут в 2020 году

Зарплаты учителям в 2020 году вырастут в Киеве. Причем это коснется не только педагогов средних школ, но и всех работников сферы образования столицы - тех, кто убирает, готовит, лечит детей в школах и детских садах Киева. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам киевских властей, большую часть городского бюджета на образование - а это 70% - выделят на зарплаты. В Киеве на данный момент 68 тысяч работников в этой отрасли.

Кроме того, в этом году на выплату зарплат педагогам столицы киевская власть выделила дополнительно 2 млрд гривен к 4 млрд, полученным на эту отрасль от государственного бюджета.

"Сейчас только 3% местных общин выплачивают своим педагогам надбавки к заработной плате в полном объеме. Киев начал делать это первым", - сказано в сообщении.

Таким образом, в 2020 зарплата работников образования увеличится на 9%. Также из бюджета Киева продолжатся выплаты 50% надбавок оклада зарплаты за сложность и напряженность в работе всем педработникам: воспитателям, учителям, мастерам.

Стоит отметить, что в 2020 году повышение зарплат коснется всех украинских педагогов, работающих в сфере среднего образования. В среднем выплаты повысятся на 9%, но сумма ежемесячной зарплаты будет зависеть от ряда надбавок. За что учителям смогут доплатить 20-25% можно прочесть по ссылке.