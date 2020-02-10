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В армию по СМС: будут ли призывники получать повестки на смартфоны

STYLERЖизнь    10.02.2020 - 13:49
В армию по СМС: будут ли призывники получать повестки на смартфоны
Призыв в армию 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Призыв в армию в Украине начал обрастать провокативными новостями

Призыв в армию в Украине с 18 лет наделал ажиотажа и породил ряд слухов. Одним из таких стало сообщение, что юноши начнут получать повестки на свои смартфоны через приложение "Дія". Но недавно в Министерстве цифровой трансформации расставили все точки над "і".

Напомним, что 16 января Владимир Зеленский издал указ, согласно которому в армию смогут призывать с 18 лет. Но в этом возрасте юноши смогут пойти в армию добровольно, а вот с 20 лет - призыв будет обязательным.

Так, на странице ведомства появилось опровержение этой фейковой новости - о рассылке повесток в армию через сообщения в приложении "Дія". Авторы приложения акцентировали на том, что они не намерены создавать "цифровой концлагерь", а сам сервис нужен лишь для удобства украинцев.

"Не ведитесь на фейки. Мобильное приложение "Дія" лишь позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться. Мы не создаем цифровой концлагерь", - сказано в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что приложение - дело добровольное. И в шутку посоветовали, что те, кто от чего-то прячется, всегда могут оставаться оффлайн, а еще "хранить свои бумажные документы в ящике с тремя замками".

В армию по СМС: будут ли призывники получать повестки на смартфоны

"Дія" не будет рассылать повестки в армию (скрин: facebook.com/eGovernanceUkraine)

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