Вчителям приготували сюрприз з зарплатами: кому пощастить

Зарплати вчителям підвищать у 2020 році (колаж: РБК-Україна)

Зарплати педагогам всіх освітніх напрямів зростуть у 2020 році

Зарплати вчителям у 2020 році зростуть у Києві. Причому це торкнеться не тільки педагогів середніх шкіл, але і всіх працівників сфери освіти столиці - тих, хто прибирає, готує, лікує дітей у школах і дитячих садках Києва. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За словами київської влади, більшу частину міського бюджету на освіту - а це 70% - виділять на зарплати. У Києві на даний момент 68 тисяч працівників у цій галузі.

Крім того, у цьому році на виплату зарплат освітянам столиці київська влада виділила додатково 2 млрд гривень до 4 млрд, отриманим на цю галузь від державного бюджету.

"Зараз тільки 3% місцевих громад виплачують своїм педагогам надбавки до заробітної плати в повному обсязі. Київ почав робити це першим", - сказано в повідомленні.

Таким чином, у 2020 зарплата працівників освіти збільшиться на 9%. Також з бюджету Києва продовжаться виплати 50% надбавок окладу зарплати за складність і напруженість у роботі всім педпрацівникам: вихователям, вчителям, майстрам.

Варто відзначити, що у 2020 році підвищення зарплат торкнеться всіх українських педагогів, які працюють у сфері середньої освіти. У середньому виплати підвищаться на 9%, але сума щомісячної зарплати буде залежати від низки надбавок. За що вчителям зможуть доплатити 20-25% можна прочитати за посиланням.