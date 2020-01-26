Учителей ждут сюрпризы с зарплатами: каким категориям повезет

Зарплаты учителям в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Учителя в 2020 году смогут получить к зарплате солидные прибавки

Зарплаты учителям в 2020 году будут повышаться и как указано в Государственном бюджете, в среднем оплата педагогов вырастет на 9%. 16 января 2020 года был принят закон "О полном общем среднем образовании", в котором указаны дополнительные надбавки, которые смогут получить учителя к зарплате.

Молодой учитель, у которого нет опыта работы, в обязательном порядке должен пройти год интернатуры. У него должен быть наставник – опытный педагог. За наставничество старший учитель будет получать надбавку – 20% от зарплаты.

За классное руководство дополнительно будут давать 20-25% от оклада. За проверку тетрадей – 10-20%. За заведованием мастерскими, тематическими классами – 15-20%, за работу в инклюзивных классах – 20%.

Также педагоги могут получить надбавки за такую дополнительную работу:

Заведование комнатами хранения оружия, тирами, музеями – 10-15%

Заведование структурными подразделениями школы – 25%

Заведование кабинетом, спортзалом, лабораториями, ресурсными комнатами – 10-15%

Заведование библиотекой – 10-15%

Внеклассная работа с учениками – 10%-40%

Обслуживание компьютерной техники – 10-15:

За почетные, ученые и спортивные звания – 15-30%

За педагогические звания и работу в спецшколах (Классах или группах) – 10-30%

А вот педагогов, которые уже вышли на пенсию, но продолжают работать, ждут неприятные изменения. По новому закону, их переведут с бессрочных договоров на ежегодные. До 1 июля 2020 года все школы обязаны разорвать договора с учителями-пенсионерами и вместо этого заключить новые – на один год.