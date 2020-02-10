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Доллар резко подешевеет: эксперты ошарашили прогнозом

STYLERЖизнь    10.02.2020 - 15:31
Доллар резко подешевеет: эксперты ошарашили прогнозом
Курс доллара в Украине (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Доллар продолжит снижаться в течение нынешней недели

Курс доллара к гривне в Украине существенно снизится в течение этой недели. Какой курс доллара ожидают эксперты в ближайшем периоде, и по чем доллар торгуется в понедельник, 10 февраля - в материале Styler.

Согласно прогнозу старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, доллар к концу недели будет торговаться по 24,1 на межбанке, а наличная валюта в банках будет по 24,0/24,2 грн.

Аналитик напомнил, что еще в прошлый понедельник торги на межбанке открылись выше 25,1 грн. Но сразу же после этого валюта начала снижение, которое приостановилось лишь во второй половине дня в пятницу.

Вадим Иосуб отметил, что падение курса доллара за последнюю неделю - это по сути в чистом виде укрепление гривны, при этом такая тенденция не связана с внешними факторами.

Отметим, что за минувшую неделю курс доллара значительно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,8%.

На понедельник, 10 февраля 2020 года курс доллара снизился в продаже на 2 копейки по сравнению с предыдущим днем - до 24,59 гривен за доллар.

Напомним, что доллар прервал рекордное падение в конце декабря 2019 года, когда НБУ выкупил 700 миллионов долларов на аукционе.

Курс доллара стабилизировался на межбанке НБУ на 10 февраля снизил официальный курс доллара
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