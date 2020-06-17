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Учите украинский: посольство в США отреагировало на языковой скандал с Макдональдс

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 19:38
Учите украинский: посольство в США отреагировало на языковой скандал с Макдональдс
Языковой скандал с Макдональдс (коллаж: РБК-Украина)

В украинском посольстве в США прокомментировали языковой скандал с Макдональдс

Посольство Украины в США отреагировало на языковой скандал вокруг Макдональдс в Украине. Дипломаты выразили благодарность сети ресторанов быстрого питания за то, что они поддержали украинский язык.

Свою реакцию посольство опубликовало на официальной странице в Twitter.

"Мы полностью понимаем Макдональдс, названия еды на украинском звучат намного вкуснее. Большое спасибо за твердую позицию касательно украинского языка в меню. Теперь мы можем сказать: "Учите украинский с Макдональдс", – говорится в сообщении.

Напомним, что в электронном меню самообслуживания ресторанов Макдональдс в Украине больше нет русского языка. Клиенты заведения могут выбрать или украинский, или английский язык.

Эта новость вывела из себя многих российских пропагандистов. Которые начали возмущаться, и призывать к бойкотированию сети ресторанов.

В Макдональдсе отметили, что у компании в Украине основной язык – это украинский, на котором также приведена информация в уголке потребителя, на сайте, также на украинском ведется рекламная кампания и общение в социальных сетях.

В Facebook-группе "Наша мова" украинцы поблагодарили американский бизнес за то, что помогает Украине становиться украинской.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины МакДональдзскандал
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