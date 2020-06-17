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Вчіть українську: посольство США відреагувало на мовний скандал з Макдональдс

STYLERЖиття    17.06.2020 - 19:38
Вчіть українську: посольство США відреагувало на мовний скандал з Макдональдс
Мовний скандал з Макдональдс (колаж: РБК-Україна)

В українському посольстві в США прокоментували мовний скандал з Макдональдс

Посольство України в США відреагувало на мовний скандал навколо Макдональдс в Україні. Дипломати висловили подяку мережі ресторанів швидкого харчування за те, що вони підтримали українську мову.

Свою реакцію посольство опублікувало на офіційній сторінці в Twitter.

"Ми повністю розуміємо Макдональдс, назви їжі на українській звучать набагато смачніше. Дуже дякуємо за тверду позицію щодо української мови в меню. Тепер ми можемо сказати: "Вчіть українську з Макдональдс", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в електронному меню самообслуговування ресторанів Макдональдс в Україні більше немає російської мови. Клієнти закладу можуть вибрати або українську, або англійську мову.

Ця новина роздратувала багатьох російських пропагандистів. Які почали обурюватися, і закликати до бойкоту мережі ресторанів.

В Макдональдсі зазначили, що у компанії в Україні основна мова – це українська, на якій також наведена інформація в куточку споживача, на сайті, також на українській ведеться рекламна кампанія і спілкування в соціальних мережах.

У Facebook-групі "Наша мова" українці подякували американському бізнесу за те, що допомагає Україні ставати українською.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України МакДональдзскандал
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