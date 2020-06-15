Пропагандисты взбесились из-за отсутствия русского языка в украинском ресторане

В Макдональдсе убрали из меню самообслуживания русский язык
В Украине в сети ресторанов быстрого питания McDonald's из меню самообслуживания убрали русский язык. Теперь клиенты могут сделать заказать, выбрав меню на украинском или на английском языке. Эта новость вывела из себя многих российских пропагандистов.
Так Анатолий Шарий в своем Telegram-канале отметил, что данное решение компании подчеркивает отношение к половине населения Украины, которое разговаривает по-русски.
"Все русскоязычные украинцы по-украински поймут, конечно. Но сам факт отношения - налицо", - написал скандальный блогер.
Некоторые даже призвали бойкотировать ресторан. К слову, к бойкоту присоединилась журналист "Страны" Олеся Медведева.
В Telegram-канале "Изнанка 18+" отметили, что в Украине более 30% русскоговорящего населения, и они будут наблюдать за событиями дальше.
В свою очередь в Макдональдсе прокомментировали эту ситуацию и подчеркнули, что у компании в Украине основной язык – это украинский. На этом языке также приведена информация в уголке потребителя, на сайте, также на украинском ведется рекламная кампания и общение в соцсетях.
В Facebook-группе "Наша мова" поблагодарили американский бизнес, который помогает Украине становиться украинской. И призвали украинцев, выбирая следующий раз заведение быстрого питания, посетить именно их.
Коллаж: facebook.com/chesna.mova
Пользователи сети также поддержали позицию компании McDonald's.
Скриншоты с Facebook
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Автор: Styler