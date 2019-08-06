Ученые обнаружили двойника Земли: на планете может быть жизнь

Астрономы с помощью телескопа NASA TESS, который сконструирован специально для поиска экзопланет, обнаружили три новых объекта, которые вращаются вокруг карлика M-типа, известного как GJ 357. Об этом стало известно на научной конференции, которая ныне проходит в Массачусетском технологическом институте, пишет Scitechdaily.com.

Сообщается, что это ближайшая планетная система, обнаруженная учеными, на которой потенциально может быть жизнь.

Одна из открытых экзопланет (находящиеся вне Солнечной системы. - Ред.) особенно заинтересовала ученых, поскольку представляет собой "Суперземлю" с жидкой водой на поверхности. Исследователи допускают большую вероятность существования жизни на планете, которую назвали GJ 357 d.

Известно, что двойник Земли находится всего в 31 световом году от нас в созвездии Гидры. Кроме того, GJ 357 d расположена в "зоне Златовласки" (зона обитаемости. - Ред.) своей звезды - в этом регионе температура может поддерживать воду в жидком состоянии.

Ученые открыли новую экзопланету, похожую на Землю (фото: scitechdaily.com)

Отмечается, что экзопланета намного ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, и год на ней длится всего 55,7 дня.

GJ 357 d расположена во внешнем крае "обитаемой зоны", где она получает примерно такое же количество тепла, как Марс от Солнца. Но ученые допускают - если на планете достаточно плотная атмосфера, она может удерживать тепло для подогрева жидкой воды на ее поверхности.

На данном этапе астрономы проводят дополнительные исследования, чтобы понять состав атмосферы планеты.

Ученые открыли новую экзопланету, похожую на Землю (видео: YouTube/NASA Goddard)

Напомним, недавно ученые обнаружили во Вселенной две супермассивные черные дыры, которые вот-вот столкнутся. Исследователи рассказали, как это происшествие сможет повлиять на Землю.

Ранее мы писали, что четыре огромных астероида, которые несут реальную угрозу для Земли из-за потенциального столкновения, неумолимо приближаются к планете.