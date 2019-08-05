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Звездопад Персеиды: где и когда украинцы смогут насладиться уникальным явлением

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 11:18
Звездопад Персеиды: где и когда украинцы смогут насладиться уникальным явлением
Звездопад Персеиды в августе 2019 в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Ученые назвали даты "максимума" звездопада Персеиды в августе 2019 года

Метеоритный дождь, который ежегодно происходит в августе, называют звездопадом Персеиды. Это явление называют самым известным звездопадом из-за огромного колличества "падающих с неба звезд". Когда и где в этом году можно будет наблюдать за уникальным подарком Вселенной, пишет Space.com.

Отметим, что период звездопада начался еще 15 июля 2019 года и закончится он 17 августа. А самая звездопадная ночь ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Также за явлением можно будет наблюдать перед рассветом, 11 или 12 августа.

У украинцев еще много времени, чтобы запланировать романтическое свидание под "падающими звездами". Чтобы насладится уникальной красотой следует запастись пледом и горячими напитками, так как дело идет к осени, и ночи становятся все более прохладными.

На карте, расположенной ниже, показано положение Радиант метеорного потока Персеиды на звездном небе в ночь с 12 на 13 августа 2019 на широте Киева в 3:00 по киевскому времени.

Звездопад Персеиды: где и когда украинцы смогут насладиться уникальным явлением

Звездопад Персеиды в августе 2019 в Украине (фото: tech.informator.ua)

Кроме того, наблюдать стоит не менее часа, чтобы увидеть все красоты природного явления. Особенностью звездопада нынешнего года является то, что в ночь "максимума" на небе ожидается яркая Луна.

Яркий источник света в ночном небе может помешать насладится звездопадом, так как некоторые метеоры не очень яркие, поэтому увидеть их на светлом от Луны небе трудно.

Схема ниже показывает вид звездного неба и положение Луны в возможную ночь максимума метеорного потока Персеиды на широте Киева в 3:00 ночи.

Звездопад Персеиды: где и когда украинцы смогут насладиться уникальным явлением

Звездопад Персеиды в августе 2019 в Украине (фото: tech.informator.ua)

Также в это время будет метеорный поток Дельта Аквариды, и поэтому есть вероятность увидеть падающие звезды из этого потока.

Напомним, ученые обнаружили во Вселенной две супермассивные черные дыры, которые вот-вот столкнутся. Исследователи рассказали, как это происшествие сможет повлиять на Землю.

Ранее мы писали, что четыре огромных астероида, которые несут реальную угрозу для Земли из-за потенциального столкновения, неумолимо приближаются к планете.

Кстати, ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили три новые экзопланеты, которые своим размером и массой напоминают Землю.

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