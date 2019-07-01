Похожи на Землю: ученые NASA обнаружили три новые экзопланеты (видео)

Ученые NASA обнаружили три новые экзопланеты (коллаж: РБК-Украина)

NASA будет более детально изучать эти планеты с помощью разных телескопов

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили три новые экзопланеты близ красного карлика L 98-59. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Экзопланеты (находящиеся вне Солнечной системы. - Ред.) удалось обнаружить при помощи космического телескопа TESS. Они своей массой и размером походят на Землю, но вот признаков жизни на них обнаружить не удалось.

"Спутник с транзитом экзопланет NASA (TESS) обнаружил планеты между площадью Марса и Земли, вращающихся вокруг яркой прохладной соседней звезды", - сказано в сообщении.

Ученые NASA обнаружили три новые экзопланеты (видео: YouTube/NASA Goddard)

Сообщается, что ученые планируют более подробно изучить эти планеты с помощью других телескопов, чтобы определить, не имеют ли они атмосферу, и какие газы могут их наполнять.

Также известно, что ни одна из этих экзопланет не находится в так называемой "зоне жизни", где их поверхность могла бы покрывать вода в жидкой форме.

Предполагается, что экзопланеты могут быть каменистыми, как Венера или, как Нептун, иметь твердое ядро.

Ученые NASA обнаружили три новые экзопланеты (видео: YouTube/NASA Goddard)

Ранее сообщалось о том, что специалисты NASA сделали специальную модель, которая может спрогнозировать повышение уровня океана из-за глобального потепления и вычислить, когда произойдет таяние ледников.

К слову, NASA сделало предупреждение о том, что на нашей планете может наступить вечная зима в результате извержения гигантского вулкана, который находится в Йеллоустонском национальном парке, США.