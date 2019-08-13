Участницу "Мисс Украина" обвинили в увеличении груди: все детали скандала (видео)

Участница "Мисс Украина 2019" попала в скандал (коллаж РБК-Украина)

Участнице "Мисс Украина 2019" приходится постоянно отбиваться от нападок хейтеров

Участница конкурса "Мисс Украина 2019" попала в скандал - девушке вменяют то, что унее силиконовая грудь, поэтому должна отказаться от участия в конкурсе красоты. Ведь подобные манипуляции с телом запрещены по правилам участия в соревновании самых красивых украинских девушек. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Проблемная конкурсантка Марина Киосе - одна из 25-ти претенденток на звание "Мисс Украина 2019", конкурс состоится уже через месяц.

Сама девушка называет пышные прелести подарком природы, однако ее словам верят не все. Марина постоянно подвергается атакам хейтеров в соцсетях, которые обвиняют ее во лжи.

Другие участницы конкурса говорят, что правилами не пренебрегали. А разговоры были и будут всегда.

Участница "Мисс Украина 2019" Марина Киосе (фото: instagram.com/marinakiose)

Марина Киосе вместе с журналистами посетила пластического хирурга, который рассказал о трех способах проверки груди на "подлинность".

Первый способ - пальпаторный. Грудь проверяют за счет пальпации, однако способ не слишком надежен.

"Хирург может отличить, если грудь ненатуральная, но может и ошибиться", - говорит пластический хирург Дмитрий Слоссер.

Второй способ - подсветить грудь снизу фонариком. И делать это надо в темноте - если там есть красный свет, то грудь ненатуральная.

Третий - лежачий способ. Если грудь в позе лежа "стоит" и не расходится, то она имеет искусственное происхождение.

Участница "Мисс Украина 2019" Марина Киосе (фото: instagram.com/marinakiose)

Отметим, что Марина все три проверки прошла успешно.

"Марине очень повезло. Грудь - натуральная", поставил такой "диагноз" хирург.

Девушка радуется, что тему груди закрыла. Однако она расстроена, что люди увидели в ней "силиконовую куклу", вместо того, чтобы оценить его личностные достижения. Марина рассказала, что написала книгу, стала автором танцевальной постановки на 450 человек и работает на телевидении.

Участница "Мисс Украина 2019" попала в скандал (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, недавно в сети разразился скандал из-за сексистских высказываний известного пластического хирурга Эдгара Каминского, экс-мужа солистки "НеАнгелов", который рассчитал стоимость идеальной женщины и сравнил ее с автомобилем.