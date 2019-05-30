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Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток

STYLERЖизнь    30.05.2019 - 18:18
Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток
Мисс Украина (фото: facebook.com/missukraineofficial)

Стали известны имена первых претенденток на корону конкурса Мисс Украина 2019

Стали известны имена первых 10 претенденток на титул Мисс Украина 2019. Всего же, по словам представителей оргкомитета конкурса, за главную корону страны будут сражаться 50 красавиц из разных городов Украины.

Директор конкурса Мисс Украина Виктория Киосе также поделилась небольшим секретом и сказала, что в планах организаторов сделать публичную презентацию этой самой 50-ки лучших.

"Могу сказать, что такого формата презентации 50-ки финалисток Украина еще не видела. Но мы хотим, чтобы на всех этапах конкурса была максимальная честность и прозрачность отборочного процесса", - отметила она.

Все имена участниц конкурса Мисс Украина общественность узнает 25 июня.

Добавим, что в числе прочих в топ-10 есть кандидатура украинской актрисы, модели Елизаветы Василенко, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Школа".

Первая десятка претенденток на участие в  национальном конкурсе красоты Мисс Украина 2019:

Елизавета Василенко, 20 лет, рост 170 см, Днепр.

Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток

Елизавета Василенко (фото: missukraine.ua)

Валерия Напалкова, 20 лет, рост 171 см, Киев.

Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток

Валерия Напалкова (фото: missukraine.ua)

Полина Федина, 23 года, рост 176 см, Днепр.

Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток

Полина Федина (фото: missukraine.ua)

Елена-Эвелина Фирус, 19 лет, рост 172 см, Львов.

Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток

Елена-Эвелина Фирус (фото: missukraine.ua)

Диана Шабас, 20 лет, рост 179 см, Нововолынск.

Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток

Диана Шабас (фото: missukraine.ua)

София Гирич, 20 лет, рост 174 см, Запорожье.

Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток

София Гирич (фото: missukraine.ua)

Яна Иванова, 19 лет, рост 175 см, Кривой Рог.

Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток

Яна Иванова (фото: missukraine.ua)

Кристина Гордиенко, 18 лет, рост 170 см, Одесса.

Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток

Кристина Гордиенко (фото: missukraine.ua)

Анастасия Никитюк, 20 лет, рост 171 см, Киев.

Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток

Анастасия Никитюк (фото: missukraine.ua)

Мария Ломага, 22 года, рост 170 см, Закарпатье.

Мисс Украина 2019: появились яркие фото первых претенденток

Мария Ломага (фото: missukraine.ua)

Напомним, что в прошлом конкурсе Мисс Украина 2018, который запомнился громким скандалом, победила Леонила Гузь из Херсонской области.

Ранее мы писали о том, что Вероника Дидусенко откровенно рассказала о "скрытых правилах" конкурса красоты.

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