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Победительница украинского конкурса красоты вышла замуж за российского олигарха (фото)

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 18:41
Победительница украинского конкурса красоты вышла замуж за российского олигарха (фото)
Российский олигарх женился на блондинке из Житомира (Коллаж РБК-Украина)

Роман с олигархом у Клименко начался еще до того, как он развелся с женой

Ольга Клименко, обладательница титула "Мисс Блонд Украина 2013" вышла замуж за российского олигарха Игоря Кесаева, который занимает 35 место в списке Forbes. Об этом сообщает российское издание Super.

52-летний Игорь Кесаев разбогател на дистрибуции алкоголя и табака, также он является владельцем сети супермаркетов "Дикси", "Виктория", "Бристоль", "Красное&Белое", компании "Мегаполис" по продаже сигарет и 340-метровй башни "Меркурий Сити Тауэр".

Роман между украинской победительницей конкурса красоты Ольгой Клименко и Игорем Кесаевым начался еще в 2016 году, когда олигарх был женат на Стелле Кесаевой. Впервые их заметили вместе на концерте в Московской консерватории.

Победительница украинского конкурса красоты вышла замуж за российского олигарха (фото)

Игорь Кесаев, Ольга Клименко, Илона Кесаева, ее бойфренд Вячеслав Пивоваров и Эрик Кесаев

В 2017 году он официально развелся с первой женой. Стелла Кесаева занимается искусством, у нее собственный фонд и она специализируется по современным художникам.

Во всех интервью она по-прежнему называет Кесаева мужем и благодарит за участие в своих проектах. Старшая дочь Кесаева также занялась искусством и готовится открыть галерею в башне, которая принадлежит отцу. В той же башне, но на 1 этаже, открылся новый ресторан, который принадлежит теперь второй жене Кесаева – Ольге.

Победительница украинского конкурса красоты вышла замуж за российского олигарха (фото)

Ольга Клименко (podiumstars.ru)

28-летняя Ольга Клименко родилась в Житомире, получила образование в Национальном авиационном университете в Киеве по специальности "социология". В 2013 году выиграла конкурс "Мисс Блонд Украина", а в 2014 году победила в международном конкурсе красоты в Ливане.

Победительница украинского конкурса красоты вышла замуж за российского олигарха (фото)

Ольга Клименко выиграла конкурс в Ливане

Сейчас она занимается своим рестораном и как ранее она признавалась в интервью – в сфере ее интересов караоке и стрип-пластика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SUPER (@super.ru)

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