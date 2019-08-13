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Учасницю "Міс Україна" звинуватили в збільшенні грудей: всі деталі скандалу (відео)

STYLERЖиття    13.08.2019 - 13:30
Учасницю "Міс Україна" звинуватили в збільшенні грудей: всі деталі скандалу (відео)
Учасниця "Міс Україна 2019" потрапила в скандал (колаж РБК-Україна)

Учасниці "Міс Україна 2019" доводиться постійно відбиватися від нападок хейтерів

Учасниця конкурсу "Міс Україна 2019" потрапила в скандал - дівчині закидають те, що у неї силіконові груди, тому має відмовитися від участі в конкурсі краси. Адже подібні маніпуляції з тілом заборонені за правилами участі в змаганні найкрасивіших українських дівчат. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Проблемна конкурсантка Марина Кіосе - одна з 25-ти претенденток на звання "Міс Україна 2019", конкурс відбудеться вже за місяць.

Сама дівчина називає пишні принади подарунком природи, проте її словам вірять не всі. Марина постійно піддається атакам хейтерів у соцмережах, які звинувачують її в брехні.

Інші учасниці конкурсу говорять, що правилами не нехтували. А розмови були і будуть завжди.

Учасницю &quot;Міс Україна&quot; звинуватили в збільшенні грудей: всі деталі скандалу (відео)

Учасниця "Міс Україна 2019" Марина Кіосе (фото: instagram.com/marinakiose)

Марина Кіосе разом з журналістами відвідала пластичного хірурга, який розповів про три способи перевірки грудей на "справжність".

Перший спосіб - пальпаторний. Груди перевіряють за рахунок пальпації, однак спосіб не надто надійний.

"Хірург може відрізнити, якщо груди ненатуральні, але може й помилитися", - говорить пластичний хірург Дмиро Слоссер.

Другий спосіб - підсвітити груди знизу ліхтарем. І робити це треба в темряві – якщо там є червоне світло, то груди ненатуральні.

Третій - лежачий спосіб. Якщо груди в позі лежачи "стоять" і не розходяться, то вони мають штучне походження.

Учасниця "Міс Україна 2019" Марина Кіосе (фото: instagram.com/marinakiose)

Зазначимо, що Марина усі три перевірки пройшла успішно.

"Марині дуже пощастило. Груди - натуральні", поставив такий "діагноз" хірург.

Дівчина радіє, що тему грудей закрила. Однак вона засмучена, що люди побачили в ній "силіконову ляльку", замість того, щоб оцінити її особистісні досягнення. Марина розповіла, що написала книгу, стала автором танцювальної постановки на 450 людей і працює на телебаченні.

Учасниця "Міс Україна 2019" потрапила в скандал (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, нещодавно в мережі вибухнув скандал через сексистські висловлювання відомого пластичного хірурга Едгара Камінського, екс-чоловіка солістки "НеАнгелів", який розрахував вартість ідеальної жінки і порівняв її з автомобілем.

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