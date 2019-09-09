Серега покинул Танцы со звездами и попросил украинский паспорт: все детали

Белорусский рэпер Серега, также известный под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, в воскресенье, 8 сентября, покинул проект Танцы со звездами после третьего выпуска. Пара Сергея Пархоменко и Аделины Дели набрала наименьшую сумму голосов судей и зрителей.

В дневнике выпуска Сергей Пархоменко рассказал, что хотел бы получить украинское гражданство.

"Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня - это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Украина - это моя земля, мне здесь хорошо", - сказал Серега.

Сергей Пархоменко рассказал, что именно в Украине встретил женщину, которая подарила ему двоих сыновей - Марка и Платона.

Танцы со звездами - Серега и Аделина Дели (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Стоит отметить, что недавно Серега стал студентом Харьковского национального аэрокосмического университета "ХАИ". 13 августа он подал документы на факультет самолетостроения.

Пара Сереги и Аделины Дели станцевала пасадобль под украинскую народную песню "Ой, не ходи, Грицю", обыграв мистическую сторону украинского фольклора.

Судьи поставили неплохие оценки паре. По результатам голосования жюри они заняли девятое место из 13-ти возможных. Но зрители не заценили мистический пасадобль.

Танцы со звездами - Серега и Аделина Дели (видео: YouTube/Танці з зірками)

Ранее мы писали, чтов прошлом выпуске Елена Кравец ради номера Танцев со звездами кардинально изменила прическу.

К слову, некоторые танцевальные номера на проекте были посвящены освобождению украинских пленных. Кроме Дзидзьо и Яны Цыбульской танец "воссоединения с родной землей" показали Алексей Яровенко и Алена Шоптенко.