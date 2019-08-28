Рэпер Серега стал студентом украинского ВУЗа: что известно

Фото: Рэпер Серега (1plus1 ua 2)

Серега решил снова сесть за парту в аудитории

Рэпер Серега из Белорусии, который сейчас учавствует в шоу "Танці с зірками", стал студентом украинского ВУЗа. Исполнитель, выступающий под псевдонимом Полиграф Шарикoff, поступил в Харьковский авиационный институт. Правда, учиться артист будет на заочном отделении. Он поступил на факультет самолетостроения. Об этом сообщает сам институт на своей страничке в Instagram.

Фото: Серега стал студентом (Instagram)

Первого сентября артист из Белоруссии начнет свое обучение.

Фото: Теперь артист будет учиться на заочном отделении (Instagram)

Отметим. что у певца уже была попытка окончить институт. В родном Гомеле он поступил на экономиста, но из-за музыкальной карьеры не смог завершить обучение и так и не получил диплом.

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