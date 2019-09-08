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На Танцах со звездами поставят номер в честь освобожденных украинцев

STYLERТелешоу    08.09.2019 - 13:22
На Танцах со звездами поставят номер в честь освобожденных украинцев
Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Шоу Танцы со звездами затронет тему возвращения узников Кремля в Украину

Третий выпуск сезона 2019 популярного украинского шоу Танцы со звездами жители страны смогут увидеть уже 8 сентября в вечернем эфире. Украинский певец Михайло Хома, более известный как Дзидзьо посвятит свой танцевальный номер освобожденным украинцам, которые ступили на порог родной земли 7 сентября.

Об этом певец написал на своей личной странице в Instagram.

Дзидзьо вместе со своей партнершей по "Танцам" Яной Цибульской записал видеообращение в котором рассказал о теме своего нового танцевального номера.

На Танцах со звездами поставят номер в честь освобожденных украинцев

Танцы со звездами - Дзидзьо и Яна Цибульская (фото: instagram.com/tanci1plus1)

"Наблюдая за новостями, которые происходят в Украине, понимаем, как они перекликаються с нашим танцем. Поэтому наш номер… под песню, которая посвящена депортации лемков, мы дарим наш танец 35 украинцам, которые вернулись в Украину", - сказал Михаил Хома.

Танцы со звездами - Дзидзьо и Яна Цибульская (видео: instagram.com/dzidzio)

Стоит отметить, что звездной ведущей "Танцев" в воскресном выпуске станет украинская певица, победительница 2017 года - Наталья Могилевская.

К слову, Елена Кравец ради номера Танцев со звездами кардинально изменила прическу.

Ранее мы писали, что секс-символ Танцев со звездами ресторатор Даниэль Салем поразил признанием о том, через какие тернии ему пришлось пройти на пути к славе.

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