Серьога покинув Танці з зірками і попросив український паспорт: всі деталі

Білоруський репер Серьога, також відомий під псевдонімом Поліграф ШарікOFF, в неділю, 8 вересня, залишив проект Танці з зірками після третього випуску. Пара Сергія Пархоменка і Аделіни Делі набрала найменшу суму голосів суддів і глядачів.

У щоденнику випуску Сергій Пархоменко розповів, що хотів би отримати українське громадянство.

"Я недавно прийняв рішення отримати український паспорт. Україна для мене - це свобода. Я хочу бути тут, серед цих людей. Україна - це моя земля, мені тут добре", - сказав Серьога.

Сергій Пархоменко розповів, що саме в Україні зустрів жінку, яка подарувала йому двох синів - Марка і Платона.

Танці з зірками - Серьога і Аделіна Делі (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Варто відзначити, що нещодавно Серьога став студентом Харківського національного аерокосмічного університету "ХАІ". 13 серпня він подав документи на факультет літакобудування.

Пара Серьоги і Аделіни Делі станцювала пасадобль під українську народну пісню "Ой, не ходи, Грицю", обігравши містичну сторону українського фольклору.

Судді поставили непогані оцінки парі. За результатами голосування журі вони посіли дев'яте місце з 13-ти можливих. Але глядачі не зацінили містичний пасадобль.

Танці з зірками - Серьога і Аделіна Делі (відео: YouTube/Танці з зірками)

Раніше ми писали, що в минулому випуску Олена Кравець заради номера Танців з зірками кардинально змінила зачіску.

До речі, деякі танцювальні номери на проекті були присвячені звільненню українських полонених. Крім Дзідзьо та Яни Цибульської танець "возз'єднання з рідною землею" показали Олексій Яровенко та Олена Шоптенко.